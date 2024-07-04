Samsung провела реорганизацию штата в погоне за лидерством на рынке чипов

Реорганизацию штата сотрудников для усиления своего присутствия на рынке полупроводников с искусственным интеллектом провела Samsung Electronics, сообщает агентство Yonhap 4 июля со ссылкой на источники в отрасли.
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