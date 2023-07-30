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Защитник «Ростова» Терентьев об 1:1 с «Зенитом»: «Не хватило времени, сравняли на последних минутах. Во втором тайме мы больше владели мячом»

— Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счету. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить.

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