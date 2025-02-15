Что случилось ночью, 15 февраля 2025 года

Владельцы сервисов объявлений, у которых посещаемость в сутки превышает 200 тыс. российских пользователей, будут должны всех размещающих объявления лиц с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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