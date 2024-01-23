Разработчики Helldivers 2 объяснили включение античита nProtect GameGuard Helldivers 2 выйдет в...

Разработчики Helldivers 2 объяснили включение античита nProtect GameGuardHelldivers 2 выйдет в следующем месяце на ПК, и некоторые компьютерные геймеры были раздражены, когда узнали, что в игре будет использоваться античит nProtect GameGuard.
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