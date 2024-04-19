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Пропавший шесть лет назад и признанный погибшим немецкий миллиардер нашелся в Москве

Пропавший шесть лет назад и признанный погибшим немецкий миллиардер нашелся в Москве

Просто забавная история со счастливым концом для всех:Немецкий миллиардер, владелец и директор сети супермаркетов Карл-Эриван Хауб шесть лет назад был признан на родине погибшим.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
😂😂😂
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1 час.
Lora Некрасова
Ну и молодец. Пожил беззаботно в своё удовольствие, накрыв медным тазом своё озабоченное меркантильное прошлое. Редко кто способен на такое. Совет да любовь этой сладкой парочке.🥰😍
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32 мин.
sylpfide sylpfide
Это не реклама России, а реклама РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ.
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25 мин.

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