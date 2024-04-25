Фрод-рулетка: новый антмошеннический сервис от Тинькофф

Телефонное мошенничество накрыло плотной волной Россию. В каждой семье найдется немало историй на эту тему, а статистика и детали совершаемых преступлений приводят в ужас и недоумение: как такое может быть в наши-то дни, когда неграмотных людей … .
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