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Нагрев до 112 градусов помог отличить древнюю керамику от подделок

Нагрев до 112 градусов помог отличить древнюю керамику от подделок

Исследователи разработали простой и недорогой метод аутентификации керамических артефактов, основанный на нагреве образца до 112 °C и измерении термолюминесцентного сигнала.

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