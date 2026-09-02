Роспотребнадзор в Москве проведёт день открытых дверей для предпринимателей

День открытых дверей для предпринимателей в Москве будет проводиться 3 сентября управлением Роспотребнадзора по российской столице и его территориальными отделами в административных округах, сообщили в пресс-службе столичного подразделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Во Франции нашли ...
- Дмитриев: фотосес...
- Убойный ответ угр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым