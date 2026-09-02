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Аргументы и Факты

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Роспотребнадзор в Москве проведёт день открытых дверей для предпринимателей

Роспотребнадзор в Москве проведёт день открытых дверей для предпринимателей

День открытых дверей для предпринимателей в Москве будет проводиться 3 сентября управлением Роспотребнадзора по российской столице и его территориальными отделами в административных округах, сообщили в пресс-службе столичного подразделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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