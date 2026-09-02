Роспотребнадзор в Москве проведёт день открытых дверей для предпринимателей

День открытых дверей для предпринимателей в Москве будет проводиться 3 сентября управлением Роспотребнадзора по российской столице и его территориальными отделами в административных округах, сообщили в пресс-службе столичного подразделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.