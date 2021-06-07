Южный Федеральный

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Баранец одним словом обесценил планы Украины по созданию "супероружия"

Баранец одним словом обесценил планы Украины по созданию "супероружия"

На Украине "замахнулись" на создание гиперзвукового оружия, превышающего скорость в шесть Махов. Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал заявление специалистов Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» им.

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