БРСД «Орешник»: не ядерный, ну может быть чуть-чуть...

В предыдущем материале БРСД «Орешник» – «супероружие» или нет? Возможности и потенциал кинетической боевой части мы говорили о том, что применение кинетической конвенциональной боевой части (БЧ) в баллистической ракете средней дальности (БРСД) «Орешник» может оказаться более эффективным решением, нежели боевой части, включающей в себя взрывчатые вещества (ВВ).