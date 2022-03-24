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Дадонов сыграет за «Вегас» против «Нэшвилла» после отмены трейда в «Анахайм». Россиянин выйдет во втором звене

Евгений Дадонов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Нападающий сыграет за «Вегас» впервые после того, как не состоялся его обмен в «Анахайм».

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