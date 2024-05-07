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Рыбус о «Рубине»: «Желание остаться есть. Пока разговоров на эту тему не было. Мы вышли из Первой лиги, находимся в середине таблицы, неплохо»

34-летний польский защитник выступает за казанцев с июля 2023 года. Срок действия его соглашения с клубом истекает в июне этого года.

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