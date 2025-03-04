США приостанавливают помощь: Украина столкнётся с последствиями через недели

CNN сообщает, что приостановка военной помощи США Украине отразится через недели. Ожидается, что после исчерпания ресурсов последствия для украинской армии станут серьёзными, и Европа не сможет компенсировать весь дефицит помощи в одиночку.
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