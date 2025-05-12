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Минпромторг: восемь компаний получат субсидии на перевозки в Латинскую Америку и Африку

Минпромторг: восемь компаний получат субсидии на перевозки в Латинскую Америку и Африку

Министерство промышленности и торговли России отобрало восемь логистических компаний, которые смогут получить государственную поддержку на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки.

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