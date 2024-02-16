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Гегемония разваливается на глазах всего мира. Пентагон обезглавлен. На очереди - Белый дом?

Гегемония разваливается на глазах всего мира. Пентагон обезглавлен. На очереди - Белый дом?

Глава Пентагона Остин помещён в отделение интенсивной терапии. "Это не красит США, гегемония которых разваливается на глазах всего мира", - считает политический обозреватель Сергей Латышев.

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Natalija Osminina
Похоже, первая госпитализация Остина была связана с нежеланием отвечать ядерной ответкой России за произведенный ею взрыв близ американской базы на  Маршалловых островах.  Сообщение для  летчиков (НОТАМ)  вышло 13 января в 5 утра по московскому времени - предупреждающее о серьезной радиационной опасности в районе Тихого океана. В нем говорится, что следует любой ценой избегать воздушного пространства к северу от аэропорта атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, поскольку оно представляет значительный риск для жизни. Чтобы смягчить эти опасности, всем полетам вместо этого рекомендуется использовать южные маршруты подхода и вылета. Эту информацию предоставила Международная организация гражданской авиации.  А 20 января на произведенный взрыв откликнулись тектонические плиты, произведя мощные волны, которые нанесли ущерб американской военной базе на севере Маршалловых островов.  Остин отправился  в больницу 1 января., а вышел 23 февраля. Что интересно спустя 4 дня после 13 января, Скабеева на 60 минутах с подколкой в голосе сказала: &quot;А что случилось? Байден внезапно перестал грозить России ядерной бомбой, с чего бы это??&quot; и пошла болтать дальше на другую тему. И действительно, перестал)) Зато завизжал Лондон, видимо, не в силах поверить, что США отказались крышевать их провокации. Вчера опять что-то проиошло в США, из-за чего Салливан вдруг сказал, что  не может обещать американским гражданам, что они находятся в безопасности&quot;.  И Остин вдруг  снова  слинял.
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