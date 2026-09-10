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Компани о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Заслуженная победа. Мусиала забил очень важный гол, все были за него рады. Надеюсь, теперь внимание будет только на его игре»

Главный тренер «Баварии»  Венсан Компани высказался о победе над « Буде-Глимт » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).

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