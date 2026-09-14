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Царьград

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Эксперты раскрыли 10 предметов для безопасной зимней поездки

Эксперты раскрыли 10 предметов для безопасной зимней поездки

Зимой автомобильные багажники должны содержать скребок, щетку, лопату, перчатки, фонарь и пусковое устройство.

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