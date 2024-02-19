Страна и люди
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Страна и люди

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Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Командующий взятием Авдеевки готов идти до Европы, наступление в Работино – главный удар или отвлекающий, украинские партизаны начинают пускать эшелоны под откос, а Евросоюз заканчивает подсчитывать убытки от поддержки Украины.

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Комментарии
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Галина Дубровская
🤣👍👍👍👍
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15 час.
ГД
Галина Дубровская
👍👍👍👍🤣
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15 час.
Валерий Каулин
Пока стоит задача подальше отодвинуть хохлов от Донецка. Там слишком всё близко. Авдеевка, это почти пригород Донецка. Вчера звонил, пока стреляют.
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14 час.

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