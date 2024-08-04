Новые подробности хоррора The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 покажут на gamescom 2024 Команд...

Новые подробности хоррора The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 покажут на gamescom 2024Команда Supermassive Games готовится раскрыть новые подробности о The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, который станет дебютом второго сезона известной во всем мире серии хорроров, на крупной игровой выставке gamescom 2024.
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