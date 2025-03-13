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В Петербурге задержали троих по подозрению в распространении наркотиков

В Петербурге задержали троих по подозрению в распространении наркотиков

Трех человек задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в распространении запрещенных веществ. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков задержали троих подозреваемых в распространении наркотиков 11 марта.

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