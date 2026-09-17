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The Eurasia Daily news agency

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APU left Alekseevo-Druzhkovka — summary

APU left Alekseevo-Druzhkovka — summary

Russian troops have less than 3 km left to Druzhkovka, according to the SMO report for September 17 from Readovka: Druzhkovka is visible without binoculars Units of the 3rd Army Corps of the Armed Forces of the Russian Federation have achieved significant results in the Druzhkov direction.

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