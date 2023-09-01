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Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Нгуен и Джианг, Эллиана Пил и Итан Пил покажут произвольные танцы

Гран-при среди юниоров 2-й этап Линц, Австрия  Танцы на льду Произвольный танец Начало – 13.00 по московскому времени.

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