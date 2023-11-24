Жителей Алтайского края приглашают на бесплатный медосмотр

25 ноября в Барнауле пройдет акция по профилактике неинфекционных заболеваний Жители Алтайского края смогут пройти бесплатный медосмотр в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики на ул.
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