Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства ´ProfSkills´ по компетенции ´Кулинарное искусство´.

С 21.10.2024 в колледже стартовала Неделя профессиональной направленности цикловой комиссии ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ Оформлена фотозона и выставка литературы по квалификации ´Повар´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии