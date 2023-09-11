Что должен уметь годовалый ребенок: развитие, вес, рост и достижения в 12 месяцев

Фото sleep-and-smile.ruРазвитие малыша в возрасте 12 месяцев достаточно впечатляющее! Каждый день мальчик или девочка умеют все больше и больше вещей.
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