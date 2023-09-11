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  • alexej Fritz
    Зачем о этом вообще говорить и писать ?«Это переносимо»,...
  • Сергей
    мало кого интересует этот косорылый ушлепан - тут то был неинтересен, а там и подавно«Это переносимо»,...
  • Света Заходская
    Кому интересно читать про этого козла????«Это переносимо»,...

Что должен уметь годовалый ребенок: развитие, вес, рост и достижения в 12 месяцев

Что должен уметь годовалый ребенок: развитие, вес, рост и достижения в 12 месяцев

Фото sleep-and-smile.ruРазвитие малыша в возрасте 12 месяцев достаточно впечатляющее! Каждый день мальчик или девочка умеют все больше и больше вещей.

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