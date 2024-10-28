Собянин: Вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Город создал систему поддержки креативных предпринимателей О вкладе креативных индустрий в столичную экономику, а также о мерах поддержки отрасли в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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