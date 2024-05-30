SBS: решения об участии Австралии в саммите по Украине в Швейцарии еще нет

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе еще не решил, поедет ли он в Швейцарию на саммит по Украине, сообщил телеканал SBS со ссылкой на замсекретаря канцелярии главы кабмина Австралии Грэма Флетчера.
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