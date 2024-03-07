«Это шокирует». Мостовой — о поведении Промеса

Александр Мостовой объяснил вызывающее поведение Промеса чувством безнаказанности. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями об очередном скандале вокруг форварда «Спартака» Куинси Промесе.
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