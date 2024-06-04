В Красноярском крае на агропредприятия трудоустроили тысячу сотрудников

КРАСНОЯРСК, 4 июня, ФедералПресс. Сельскохозяйственные организации Красноярского края с помощью службы занятости с начала 2024 года приняли на работу до тысячи сотрудников, в том числе больше 200 – в мае.
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