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Lexus, и ты туда же? Премиальное подразделение Toyota заговорило о выходе на рынок пикапов

Lexus, и ты туда же? Премиальное подразделение Toyota заговорило о выходе на рынок пикапов

Компания Lexus не исключает возможность выпуска роскошного пикапа. Хотя такой автомобиль в настоящее время не разрабатывается, премиальное подразделение Toyota не против выпустить его, если анализ рынка покажет, что такую машину ждут клиенты.

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