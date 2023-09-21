Lexus, и ты туда же? Премиальное подразделение Toyota заговорило о выходе на рынок пикапов

Компания Lexus не исключает возможность выпуска роскошного пикапа. Хотя такой автомобиль в настоящее время не разрабатывается, премиальное подразделение Toyota не против выпустить его, если анализ рынка покажет, что такую машину ждут клиенты.
Компания Lexus не исключает возможность выпуска роскошного пикапа. Хотя такой автомобиль в настоящее время не разрабатывается, премиальное подразделение Toyota не против выпустить его, если анализ рынка покажет, что такую машину ждут клиенты.
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