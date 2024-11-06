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Больше половины россиян вынуждены обращаться за помощью коллег по работе

Больше половины россиян вынуждены обращаться за помощью коллег по работе

Аудиторы рассказали, сколько жителей России готовы помочь коллеге по работе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36% россиян готовы сами предложить помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе.

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