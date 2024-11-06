Больше половины россиян вынуждены обращаться за помощью коллег по работе

Аудиторы рассказали, сколько жителей России готовы помочь коллеге по работе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36% россиян готовы сами предложить помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе.
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