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Происшествия

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В Иркутской области осуждены пособники мошенников

Расследованием уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации занимались следователи Следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу.

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