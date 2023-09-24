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ЦБ ПОШЁЛ ПРОТИВ ПУТИНА: СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ УКАЗАЛ НА ФАКТЫ

ЦБ ПОШЁЛ ПРОТИВ ПУТИНА: СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ УКАЗАЛ НА ФАКТЫ

Академик РАН Сергей Глазьев считает, что из-за вредительских шагов Банка России экономика нашей страны уже не первый год "вращается в порочном круге".

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Комментарии
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Вадим Ксенофонтов
Такого не может быть, товарищ Глазьев! Набиуллина очень послушная козочка и самостоятельно не может ничего делать. Просто не умеет. Ее познания финансовой и хозяйственной сферы государства ограничены объемом формулы &quot;БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ&quot; и десятком английских слов банковской терминологии. А то, что происходит в России с ЦБ, я предполагаю, - это сверхсекретная, очень тайная операция, одобренная отдельным, очень законспирированным (типа &quot;Особой папки&quot; в ЦК КПСС или серии &quot;К&quot; у КГБ),  Указом самого всеглавнейшего и всеверховнейшего. И нам, простым смертным, не дано понять, что это смертельная и непосильная борьба главы государства за счастье народа России.
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