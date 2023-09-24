ЦБ ПОШЁЛ ПРОТИВ ПУТИНА: СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ УКАЗАЛ НА ФАКТЫ

ВК

Вадим Ксенофонтов

Такого не может быть, товарищ Глазьев! Набиуллина очень послушная козочка и самостоятельно не может ничего делать. Просто не умеет. Ее познания финансовой и хозяйственной сферы государства ограничены объемом формулы "БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ" и десятком английских слов банковской терминологии. А то, что происходит в России с ЦБ, я предполагаю, - это сверхсекретная, очень тайная операция, одобренная отдельным, очень законспирированным (типа "Особой папки" в ЦК КПСС или серии "К" у КГБ), Указом самого всеглавнейшего и всеверховнейшего. И нам, простым смертным, не дано понять, что это смертельная и непосильная борьба главы государства за счастье народа России.