Культуромания
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Культуромания

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Трамп корректирует историю

Трамп корректирует историю

«Это похоже на фашистское государство». Примерно такими броскими заголовками (в данном конкретном случае речь идет о цитате, вынесенной наверх) описывают сегодня западные СМИ процессы, происходящие в культурном сообществе США.

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