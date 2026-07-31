Катар: Полеты British Airways между лондонским аэропортом Хитроу (LHR/EGLL) в Соединенном Королевстве (UK) и аэропортом Хамад в Дохе (DOH/OTHH) возобновились с 31 июля после их предыдущей приостановки из-за конфликта между Ираном, США (США) и Израилем.