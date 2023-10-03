Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Грань, за которой в отношениях наступает полное безразличие

Грань, за которой в отношениях наступает полное безразличие

Если долго бить в одно и то же место, то оно перестанет чувствовать. Если долго бить в одно и то же место, то оно перестанет чувствовать… Вы можете злиться, верить, надеяться, любить, ненавидеть, мучиться противоречиями и испытывать еще пару десятков чувств и эмоций в адрес особенного для вас человека.

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