Грань, за которой в отношениях наступает полное безразличие

Если долго бить в одно и то же место, то оно перестанет чувствовать. Если долго бить в одно и то же место, то оно перестанет чувствовать… Вы можете злиться, верить, надеяться, любить, ненавидеть, мучиться противоречиями и испытывать еще пару десятков чувств и эмоций в адрес особенного для вас человека.