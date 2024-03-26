Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинских продуктов на год

Италия поддерживает продление беспошлинного ввоза продукции с Украины еще на год. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида по итогам совета глав минсельхозов ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
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