Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинских продуктов на год

Италия поддерживает продление беспошлинного ввоза продукции с Украины еще на год. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида по итогам совета глав минсельхозов ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.