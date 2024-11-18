Названа причина внезапного разрешения Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

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Леонид -

Т.е. штаты, бриты и французы разрешив бить своими ракетами вглубь России официально вступили в войну с нами. А мы продолжаем сохранять с ними дипломатические и торговые отношения отношения- бурные аплодисменты нашей внешней политике