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Названа причина внезапного разрешения Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

Названа причина внезапного разрешения Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

В СМИ, со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне назвали причину внезапного разрешения киевскому режиму бить вглубь России ракетами ATACMS.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Т.е. штаты, бриты и французы разрешив бить своими ракетами вглубь России официально вступили в войну с нами. А мы продолжаем сохранять с ними дипломатические и торговые отношения отношения- бурные аплодисменты нашей внешней политике
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14 час.
E
Ed
Пока только мат. Все понимают кто автор соплежуйства, но назвать не решаются
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11 час.

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