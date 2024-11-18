Названа причина внезапного разрешения Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

В СМИ, со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне назвали причину внезапного разрешения киевскому режиму бить вглубь России ракетами ATACMS.
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