Где покататься на коньках в Барнауле на новогодних каникулах и сколько это стоит?

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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не забудьте предварительно посмотреть время работы катка, чтобы не испортить праздничное настроение Салаты съедены, гости разошлись, а при просмотре телевизора вас клонит в сон и вы не знаете, чем себя занять? У нас есть идея: можно отправиться на каток, тем более, что погода просто великолепная! Нет ничего полезнее для здоровья и позитивного настроения, чем активный отдых на свежем воздухе.

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