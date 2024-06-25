На северо-востоке Москвы появится детский сад в рамках городской программы

Подробности строительства нового детского сада на 225 мест в Бабушкинском районе озвучил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии