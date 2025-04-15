Санкт-Петербург и Казань: МегаФон назвал популярные у приморцев локации на майских праздниках

Жители Приморского края уже определились с путешествиями на предстоящие майские праздники. Согласно совместному исследованию МегаФона и сервиса покупки авиа- и ж/д билетов «Купибилет», большинство туристов отправятся в Санкт-Петербург и Казань.
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