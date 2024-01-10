ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    только ледорубы могут исправить ситуацию .Маразм крепчал. О...
  • Александр Александров
    А Вы так и не смогли понять напечатанный текст? Попробуйте ещё разок прочитать.Законы, вступивши...
  • Дмитрий Федорович
    Мне не понятно за что воюют.?За независимость?!Но независимости не бывает.Северная Корея??И то зависима.Так уж устрое...Тезис «нацизм уби...

ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ Секретные собственники котельной

ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ Секретные собственники котельной

Десятки домов в подмосковном Подольске уже несколько дней остаются без тепла из-за аварии на котельной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Я ЗА СТРАНУ , ЗА РОДИНУ , ЗА ОБЩЕСТВО , ЗА РУСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ и ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ !                                                                                                                                                          Я ПРОТИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА - ПАРАЗИТИЧЕСКОГО МИРОУСТРОЙСТВА , ПОЛУКОЛОНИАЛЬНОГО СТАТУСА , С НАСАЖЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ и ДЕБИЛИЗАЦИИ ..... , и ГДЕ РЕСУРСЫ И АКТИВЫ СТРАНЫ РАБОТАЮТ НА БЛАГО КУЧКИ ДЕГЕНЕРАТОВ - холуев врага ! Страна на 145млн. населения имеет бюджет 30 трлн. в год , прихватизаторы ломехузы (их шт. 300 и через них грабится страна-народ) имеют в год до 300 трлн. рублей в год и более и все в свои личные карманы ! При социальном госустройстве(государстве) эти 300трлн. рублей работали бы на благо всего общества (общественные фонды потребления при СССР - если перевести на объемы производства СССР - 300трлн. х20 = 6000трлн. руб. имели бы сегодня и + бюджет 30х20=600трлн. руб. вместо сегодняшних 30 -ти! 20 - это - экономику (объемы) СССР грохнули в 20 раз !) ! Сегодня это = узаконенный грабеж страны-народа !                                                    Я КАК НАРОД , КАК ХОЗЯИН СТРАНЫ   ОБЯЗАН САМ  РЕШАТЬ  И ВОЛЕИЗЪЯВЛЯТЬСЯ = В КАКОЙ СТРАНЕ    С КАКИМИ ПОРЯДКАМИ И ЦЕННОСТЯМИ  МНЕ  ЖИТЬ  ,  КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАВИТЬ   ... И КАК  ИХ РЕШАТЬ  - какими методами и  способами(идеология)  , .... и т.д.. !                                                                               А ЧИНОВНИКИ - КАК СЛУГИ НАРОДА  ОБЯЗАНЫ  МОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ(НАРОДА)  ИСПОЛНЯТЬ !!!                                                        Только так !  Иначе  - это признание  себя овечками и  разрешение  слугам чиновникам  себя пасти и стричь !!! Так что , думайте , не судите по фантикам …. И УДАЧИ !!!
Ответить
15 час.
Татьяна Петрова
Ответить
14 час.
алексей шакин
что увеличилось в разы? качество жизни? оп-па!? а где такую Россию дают?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх