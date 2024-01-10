ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ Секретные собственники котельной

МГ

Малик Гумеров

Я ЗА СТРАНУ , ЗА РОДИНУ , ЗА ОБЩЕСТВО , ЗА РУСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ и ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ ! Я ПРОТИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА - ПАРАЗИТИЧЕСКОГО МИРОУСТРОЙСТВА , ПОЛУКОЛОНИАЛЬНОГО СТАТУСА , С НАСАЖЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ и ДЕБИЛИЗАЦИИ ..... , и ГДЕ РЕСУРСЫ И АКТИВЫ СТРАНЫ РАБОТАЮТ НА БЛАГО КУЧКИ ДЕГЕНЕРАТОВ - холуев врага ! Страна на 145млн. населения имеет бюджет 30 трлн. в год , прихватизаторы ломехузы (их шт. 300 и через них грабится страна-народ) имеют в год до 300 трлн. рублей в год и более и все в свои личные карманы ! При социальном госустройстве(государстве) эти 300трлн. рублей работали бы на благо всего общества (общественные фонды потребления при СССР - если перевести на объемы производства СССР - 300трлн. х20 = 6000трлн. руб. имели бы сегодня и + бюджет 30х20=600трлн. руб. вместо сегодняшних 30 -ти! 20 - это - экономику (объемы) СССР грохнули в 20 раз !) ! Сегодня это = узаконенный грабеж страны-народа ! Я КАК НАРОД , КАК ХОЗЯИН СТРАНЫ ОБЯЗАН САМ РЕШАТЬ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЯТЬСЯ = В КАКОЙ СТРАНЕ С КАКИМИ ПОРЯДКАМИ И ЦЕННОСТЯМИ МНЕ ЖИТЬ , КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАВИТЬ ... И КАК ИХ РЕШАТЬ - какими методами и способами(идеология) , .... и т.д.. ! А ЧИНОВНИКИ - КАК СЛУГИ НАРОДА ОБЯЗАНЫ МОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ(НАРОДА) ИСПОЛНЯТЬ !!! Только так ! Иначе - это признание себя овечками и разрешение слугам чиновникам себя пасти и стричь !!! Так что , думайте , не судите по фантикам …. И УДАЧИ !!!