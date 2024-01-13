Какой смартфон POCO купить в 2024 году? Вышли три топовых новинки с OIS, быстрой зарядкой и крутой камерой

POCO выпустила три классных новинки: POCO X6 Pro, X6 и M6 Pro. Все они имеют отличную камеру, емкие аккумуляторы, поддерживают быструю зарядку и оптическую стабилизацию изображения, а стоят очень доступных денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии