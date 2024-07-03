Полиция накрыла «резиновую» квартиру на улице Ротерта

56-летний житель Ярославского района нарушил миграционное законодательство: мужчина за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учёт троих приезжих из ближнего зарубежья, зарегистрировав их в своей квартире на улице Ротерта.
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