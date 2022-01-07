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КХЛ об «Автомобилисте» и отмене игр без ТП: «Нельзя сравнивать с ситуацией с «Салаватом». Тогда Роспотребнадзор приостановил деятельность всего юрлица»

КХЛ выступила с разъяснением по поводу отмены матчей «Автомобилиста» против «Йокерита» (3 января), «Авангарда» (5 января) и рижского «Динамо» (7 января) в связи со вспышкой коронавируса в команде.

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