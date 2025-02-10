SuperJob: 39 процентов россиян поддержали идею регистрации продавцов через «Госуслуги»

Против высказались 35 процентов респондентов Больше трети граждан России (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через «Госуслуги», говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
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