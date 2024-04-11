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В Казани пройдет архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Весенние встречи»

В Казани пройдет архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Весенние встречи»

Мероприятие состоится 26–27 апреля на территории Присутственных мест Казанского Кремля. Решение о проведении конференции опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы РТ, сообщает мэрия Казани.

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