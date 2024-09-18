Максим Галкин* показал подросших детей в день и× 11-летия

В семье шоумена большой праздник Максим Галкин и Алла Пугачева соцсети Сегодня, 18 сентября, в семье артиста Максима Галкина* (решением Минюста РФ признан иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой отмечается особенное событие.
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