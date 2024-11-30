Архангельский театр кукол получит 300 тысяч рублей на семейную постановку

Объявлены результаты БДФ-питчинга, который состоялся в рамках Большого Детского фестиваляСреди трех победителей — спектакль «Бегемот-невидимка» режиссера Анастасии Крюковой, выбранный для постановки в Театре кукол Архангельска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии