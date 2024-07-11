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Для доставки грузов на объекты "Восток Ойл" привлекут 326 единиц флота

Для доставки грузов на объекты "Восток Ойл" привлекут 326 единиц флота

В период летней навигации "РН-Ванкор" (входит в нефтегазодобывающий комплекс "Роснефти") планирует доставить на объекты "Восток Ойл" рекордный объем грузов - порядка 1,5 млн тонн материалов и оборудования.

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